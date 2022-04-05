HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika

Kafasını kaldırıp bakamadı bile! İşte Zelenski'yi Buça'da dehşete düşüren o görüntüler

Öğrencilerini PKK'ya katılmaları için ikna eden öğretmen yakayı ele verdi

HAYDARPAŞA Limanı'na yanaşmaya çalışırken karaya oturan 197 metre boyundaki Hong Kong bandıralı yük gemisi yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Haydarpaşa limanı açıklarında saat 11.00 sırasında Mısır'dan gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang adlı yük gemisi, Haydarpaşa Limanına yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Bunun üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi. Su altındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek, karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.