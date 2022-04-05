HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika
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HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI

05.04.2022 10:22

HAYDARPAŞA Limanı'na yanaşmaya çalışırken karaya oturan 197 metre boyundaki Hong Kong bandıralı yük gemisi yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

HAYDARPAŞA Limanı'na yanaşmaya çalışırken karaya oturan 197 metre boyundaki Hong Kong bandıralı yük gemisi yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Haydarpaşa limanı açıklarında saat 11.00 sırasında Mısır'dan gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang adlı yük gemisi, Haydarpaşa Limanına yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Bunun üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi. Su altındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek, karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI
HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI
HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI

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Haydarpaşa, Hong Kong, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika


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