Haydarpaşa'dan Dünyaya: 'Designed In İstanbul'

Haydarpaşa, Türkiye'nin en yaratıcı beyinlerinin bir araya geleceği bir tasarım üssüne dönüşüyor. Burada tasarlanacak her tür ürüne 'Designed in İstanbul' damgası basılacak. Haydarpaşa'da 6 ay geçirmeyen 'Ben tasarımcıyım' diyemeyecek

Mimari doku, peyzaj alanları, şehircilik kavramı, zanaat ve sanat alanında zengin bir tasarım konseptine sahip olan İstanbul Tasarım Şehri'nin misyonunu duyurmayı amaçlayan bir tasarım etkinliği olan Istanbul Design Summit, 1-2 Mart arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu hafta aynı zamanda İstanbul'da tasarım haftası olarak etkinlilere sahne olacak.

Açış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbullular'a müjde verdi. Haydarpaşa Limanı'nın bulunduğu bölgeye Haydarpas¸a Tasarım Merkezi kuracaklarını açıklayan Yıldırım, "Tasarım Merkezi projemiz kapsamında, mevcut yapılar do¨nu¨s¸tu¨ru¨lerek ku¨ltu¨r ve sanat merkezleri, tasarım ato¨lyeleri, konferans salonu, sergi alanı gibi is¸levleriyle kente yeniden kazandırılacak. Ayrıca yu¨zen sahnede konser, go¨steri, oyun ve c¸es¸itli etkinlikler, kentliye I·stanbul bogˆazı manzarası es¸ligˆinde sunulacak. İşin ustalarından, tecrübelerinden yararlanma fırsatı sunuyor. Burada "Designed in Istanbul", "Inspired in I·stanbul" logolu u¨ru¨nler üretilip, İstanbul'un tasarım şehri olmasıyla dahil olduğu ticaret ağıyla bu ürünler du¨nya raflarını su¨sleyecek. I·s¸te bu sebeple Tu¨rkiye'nin tekstili, ayakkabısı, elektronik u¨retimi, takı ve kuyum u¨ru¨nleri, du¨nyanın do¨rt bir yanından gelen yabancı ve yerli tasarımcılar tarafından Haydarpas¸a Tasarım Merkezi'nde tasarlanacak. Bunu başardığımız zaman maksat hasıl olacak. Haydarpaşa Tasarım Merkezi ile de hedeflerimizi büyük koyuyoruz. Tasarım ürünlerinden 50 milyar dolar ihracat sağlanacak. Kreatif Şehirler Ağı Dünya Toplantısı İstanbul'da yapılacak. 10 bin tasarımcı girişim desteklenecek. İstanbul tasarımda dünya markası olacak" dedi.

İşte projenin detayları

Tüm dünyada milyonlarca tutkunu bulunan iPhone'ları satın alanların dikkatini çekmiştir. Çin'de üretilen bu cihazların arkasında, "Designed in California, Assembled in China" (California'da tasarlandı, Çin'de üretildi) yazar. Müdavimleri için ürünün Çin malı değil Apple'da çalışan yaratıcı beyinler tarafından tasarlanmış olması önemlidir.

Günümüzde tasarım, dünyada çok rağbet gören ürünler için hayati öneme sahip. Sadece tasarımı etkileyici olduğu için çok daha yüksek fiyatlara dünyanın her yerine ihraç edilebilen ürünler, ülkelerin ekonomilerine de önemli katkı sağlıyor. Durum böyle olunca tasarımcı beyinleri yetiştirmek de ülkeler için önceliklerden biri haline geldi.

Tasarım üssü olacak

İstanbul'un Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 349 milyar dolar. Türkiye'de yaratıcı sektörlerde çalışanların yüzde 52,4'ü İstanbul'da yaşıyor, sektörden elde edilen toplam cironun yüzde 74,5'i İstanbul'da yaratılıyor. İstanbul'un yaratıcı kimliğini desteklemek ve dünyada İstanbul markasının bilinirliğini artırmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önemli ve sembolik anlamı çok büyük olacak bir projesi var. Haydarpaşa'yı Türkiye'nin en yaratıcı beyinlerinin bir araya geleceği bir tasarım üssüne dönüştürmek. Burada tasarlanacak her tür ürüne 'Designed in İstanbul' damgasını basarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de İstanbul'u dünyada bu alanda şampiyonlar ligine yükseltmek. Yurtdışında üretilmiş ürünlerin dahi bu etiketi taşımak içni tasarımlarını burada yaptırmasını sağlamak.