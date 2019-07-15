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Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi

11 saat önce

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi.

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 7 dakika süren mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye "Unutma" yazısı yansıtıldı ve geri sayım başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı.
Etkinlik "Unutma" yazısının tekrar yansıtılması ile sona erdi.
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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