Haydarpaşa Garı'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.
11 saat önce
Haydarpaşa Garı'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.
Haydarpaşa Garı Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
'nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı... O anlar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerin anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy
'e bakan yüzünde 7 dakika süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi . Etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları gar yüzeyine yansıtılırken, duygusal anların yaşandığı gösteri havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısına bu akşam Haydarpaşa garında bir mapping gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye UNUTMA yazısı yansıtıldı.Ardından geri sayım başladı. 7 dakikalık gösterinin ardından tüm 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleri tek tek 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde akmaya devam etti. Haydarpaşa Gar'ındaki unutulmaz anlar ise havadan görüntülendi.
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