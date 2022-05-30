Haydarpaşa kazısında Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu! Arkeologlardan "İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" yorumu geldi - Son Dakika
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Haydarpaşa kazısında Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu! Arkeologlardan "İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" yorumu geldi

30.05.2022 12:52

Kadıköy'deki devam eden Haydarpaşa Garı kazıs önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul'da ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu. Keşifle ilgili konuşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi.

Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı. Başladığı günden bu yana Cumhuriyet Dönemi'nden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kaza alanında bir ilk yaşandı. Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzey batı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı. Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor" diye konuştu.

HAYDARPAŞA GARI KAZILARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

"İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"

"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı" diyen Asal, "Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik. Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı. Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve Marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor" dedi.

HAYDARPAŞA GARI KAZILARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

"KAZININ YÜZDE 90'I BİTTİ"

Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Asal, "Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90'ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. 2 -3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak noktasında bir öngörü var. Kesinleşmiş bir şey değil ama" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Haydarpaşa Garı, Helenistik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydarpaşa kazısında Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu! Arkeologlardan 'İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor' yorumu geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haydarpaşa kazısında Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu! Arkeologlardan "İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" yorumu geldi - Son Dakika
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