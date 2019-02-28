Haydarpaşa Köprüsü'nün Bir Bölümü Trafiğe Açıldı
1 saat önce
Gebze banliyö hattı banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, yaya ve araç trafiğine açıldı.
HAYDARPAŞA- Gebze
banliyö hattı banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa
Köprüsü'nün bir bölümü, yaya ve araç trafiğine açıldı.
Kadiköy Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü geçen sene trafiğe kapatılmış, köprüdeki çalışmalar sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, yaya ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlemişti Banliyö hattı çalışması çerçevesinde yıkılan köprü yeniden yapıldı.Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, çalışmaların ardından yaya ve araç trafiğine açıldı.
Ekiplerin köprü ve çevresinde çalışmaları devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:21 Kaynak: DHA
Haydarpaşa Köprüsü'nün Bir Bölümü Yaya ve Araç Trafiğine Açıldı
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