Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu

Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye römorkörler, bot ve balık adam ekibi sevk edildi. Karaya oturan gemi ise havadan görüntülendi.

Üsküdar'da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır'dan İstanbul'a gelen ve Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi manevra sırasında karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi sevk edildi. Gemiyi kurtarmak için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan 197 metre boyundaki gemi dron ile görüntülendi.