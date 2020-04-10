Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi - Son Dakika

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Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi
6 saat önce
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçecek olan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e ilerleyecek. Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
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