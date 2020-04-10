Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi - Son Dakika

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Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi
6 saat önce
Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi Fatih sondaj gemisi İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e gidecek Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi
Fatih sondaj gemisi İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e gidecek
İSTANBUL - Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçecek olan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e ilerleyecek. Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:15 Kaynak: İHA
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