Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Fatih sondaj gemisi böyle görüntülendi - Son Dakika

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz 'den hareket eden Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Türkiye 'nin ilk yerli sondaj gemisi unvanına sahip gemi, buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e ilerleyecek. Haydarpaşa Limanına yanaşan Fatih sondaj gemisi drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL - Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Buradaki hazırlık işlemlerinin ardından İstanbul boğazından geçecek olan Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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