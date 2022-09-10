Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

10.09.2022 22:10
Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarılarak, Kalamış Marina'ya demirletildi.

Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarılarak, Kalamış Marina'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

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Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı
Kaynak: AA

Haydarpaşa, Marina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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