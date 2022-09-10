Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA

Haydarpaşa, Marina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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