Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

02.10.2022 14:52
Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı.

Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KEGM-3 botumuz refakatinde, NAZIM TUR römorkörümüzce yedeklenerek Kabataş İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da misafir etti Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da misafir etti İstanbul'da Kadınlar, İran'da Ahlak Polisi Tarafından Öldürülen Mahsa Amini İçin Eylem Yaptı İstanbul'da Kadınlar, İran'da Ahlak Polisi Tarafından Öldürülen Mahsa Amini İçin Eylem Yaptı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bugün Açılışı Yapılan Metro Hattının Maliyeti İbb Tarafından Karşılanmaktadır. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bugün Açılışı Yapılan Metro Hattının Maliyeti İbb Tarafından Karşılanmaktadır.
Kaynak: AA

Kabataş İskelesi, Haydarpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan iddialı açıklama: Adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak
18:55 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Gol iptal edildi
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:08:58. #1.12#
SON DAKİKA: Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement