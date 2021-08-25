Haydarpaşa mevkisinde dümeni arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cezayir'den Rusya'ya seyir halinde olan 120 metre boyundaki AL SALMY 7 isimli boş konteyner gemisinin Haydarpaşa mevkisinde dümen arızası yaptığı ifade edildi.

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