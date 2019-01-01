Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin Girişinde Şüpheli Bir Çanta Gören Vatandaşlar, Durumu Polise...
1 saat önce
IHAAW103804-ASA/01-01-2019- Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
IHAAW103804-ASA/01-01-2019
- Haydarpaşa Numune Hastanesi
'nin girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis
geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. 01.01.2019 10: 38: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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