Haydarpaşa Numune Hastanesi Önünde Şüpheli Çanta Paniği
59 dakika önce
Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde şüpheli çanta paniğiİSTANBUL - Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Haydarpaşa Numune Hastanesi
önünde şüpheli çanta paniği
İSTANBUL - Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis
geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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