Son Dakika Haberleri: Haydarpaşa Numune Hastanesi Önünde Şüpheli Çanta Paniği

Haydarpaşa Numune Hastanesi Önünde Şüpheli Çanta Paniği

59 dakika önce

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde şüpheli çanta paniğiİSTANBUL - Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde şüpheli çanta paniği

İSTANBUL - Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Haydarpaşa Numune Hastanesi, 3. Sayfa
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