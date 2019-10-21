Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesi hakkında neler biliniyor?

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları, aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise usulsüzlük yapıldığını söylediği ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 4 Ekim'de açılan ve İBB ile Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi'ni karşı karşıya getiren Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

İhalenin Hazerfen Danışmanlık'a verilmesi ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşarak karara itiraz ettiği video sonrasında Twitter'da #haydarpaşagarıhalkındır ve #TCDDİhaleyiİptalEt etiketleri açıldı.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün avukatlarımızla Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kapsayan ihaleden İBB iştiraklerinin hukuksuzca elenmesiyle ilgili sıralı ilgili tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, baro avukatları ile beraber ihalenin iptali için Pazartesi günü adliyede olacaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları ise ihalenin usulüne uygun olarak yapıldığını söyledi.

İhaleyle ilgili bilinenleri 5 soruda derledik:

İhale süreci nasıl ilerledi?

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını "ticari faaliyette kullanılmamak üzere" kiralamak amacıyla ihale açtı.

4 Ekim'de açılan ihalede aylık kira bedeli 30 bin lira olarak belirlendi. İhaleye İBB konsorsiyumu dahil 4 şirket katıldı.

Emre Kamçılı, iş bitirme belgesi uygun olmadığı için ihaleden elendi. Anadolu Kültürel Girişimcilik ise teklif sunmayarak ihaleden çekildi.

İhalede Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB'nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum sona kaldı.

Hezarfen Danışmanlık depo alanlarını kiralamak için aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu ise aylık 100 bin TL teklif sundu.

Tekliflerin açıklanmasının ardından ihale, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağrılacağı açıklanarak sonlandırıldı.

İBB 15 günlük bekleme süresi içinde Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teklifinin teknik şartnameye uymadığını belirterek şirketin başvurusuna itiraz etti.

Yapılan itirazda, Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin şartnamede yer alan "20 milyon TL'lik dijital ekipmana sahip olması" şartını 'KDV dahil' olarak yerine getirebildiği, ancak bu rakama 'KDV hariç' olarak ulaşılması gerektiği belirtildi.

Tartışmalı geçen bekleme süreci sonunda ihale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken, sadece Hazerfen Danışmanlık'ın davet edildiği ve 350 bin liralık kira bedeliyle ihaleyi Hazerfen Danışmanlık'ın kazandığı açıklandı.

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin pazarlık aşamasına davet edilmediğini ve sonucun faksla iletildiğini söyledi.

İBB ihalede hangi gerekçelerle elendi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleden iki gerekçeyle men edildiklerini ve bu gerekçelerle ilgili hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Gerekçelerden birinde İBB'nin sadece konsorsiyum adına değil, konsorsiyuma dahil olan tüm şirketler adına ayrı ayrı iş deneyim belgesi vermesi gerektiği ancak buna uyulmadığı belirtildi.

İBB'nin ihaleden elenmesinin bir diğer gerekçesi ise başvuruda "müştereken ve müteselsilen" kelimeleri yerine '"ortaklaşa ve birlikte" kelimelerinin kullanılması.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun itirazları neler?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale şartnamesinde konsorsiyuma dahil tüm şirketlerin yeterlilik belgelerinin sunulması gerektiğine dair bir ifade bulunmadığını söylüyor:

"Şartnameye göre böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Konsorsiyumun tanımı nedir? Konsorsiyum eksiklikler tamamlanması için kurulur. Daha dün belediyede 3 bin lira maaşı olan ve 10 bin sermayeli şirketin deneyimine güvenenler bizim koca Kültür A.Ş'nin deneyimini hafife alıp bahane üretiyorlar."

İmamoğlu, "müştereken ve müteselsilen" kelimeleri yerine "ortaklaşa ve birlikte" kelimelerinin kullanılması gerekçesiyle ilgili olarak "bahane" yorumunda bulundu:

"Biri eski Türkçe biri yeni Türkçe. Komediye, bahaneye, motivasyona bakar mısınız? Ortaklık sözleşmemizi uygun bulmayan kurul neden 15 gün önce bizim o ihaleye girmemizde hiçbir engel bulmadılar ve bizi bu ihaleye kattılar?

"15 günde değişen neydi? Değişeni söyleyeyim mi? Motivasyonunuz. O salonda kim varsa, yukarıya doğru kim varsa kime kadar gidiyorsa 16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "diğer şirketler için caydırıcı olacağı" gerekçesiyle İBB'nin ihaleye katılmasını istememişti.

İmamoğlu ise İBB'nin bu ihale için en doğru kurum olacağını söylemişti:

"Nasıl ormanları İBB'ye daha önce tahsis etmiş, İBB de geçmişten bugüne bu tür yerleri layıkıyla kullanmış. Bu da verilebilirdi ama ihaleye çıkma kararı verildi. Çünkü İstanbul adına çok konuşulan yerlerden bahsediyoruz; Haydarpaşa Garı ve Sirkeci.

"Sermayesi 10 bin lira olan, daha düne kadar İBB'den 3 bin lira maaş alan, daha düne kadar bir ailenin fertlerinden oluşan bir vakfın genel müdürü olan bir şahsa (ihalenin) verilmesinin altındaki motivasyon nedir?"

Hazerfen Danışmanlık Şirketi hakkında neler biliniyor?

Aylık kira bedeli yaklaşık 30 bin TL olarak belirlenen ve İBB'nin 3 katı (300 Bin TL) teklif sunabilen Hazerfen Danışmanlık Şirketi kamuoyunda merak uyandırdı.

Şirket 2 yıl önce, İBB Halkla İlişkiler biriminde çalışırken istifa eden ve kısa bir süre öncesine kadar Okçular Vakfı'nın genel müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Önder tarafından 10 bin lira sermaye ile kuruldu.

Hazerfen Danışmanlık resmi internet sitesinde (https://www.hezarfen.ist) kurumu şöyle tanımlıyor:

"Hazerfen bir marka işletim sistemidir. Genç ve yetenekli insanların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bir markanın ihtiyaç duyacağı bütün iletişim, tasarım ve etkinlik hizmetlerini sağlamak üzere yapılanmıştır. Markanıza entegre edildiğinde sistem çevrimiçi çalışmaya başlar."

Şirketin verdiği hizmetler arasında; siyasal iletişim ve danışmanlık, kurumsal kimlik, marka iletişimi, sosyal medya yönetimi, reklam filmi senaryoları, video prodüksiyon ve kurumsal web sitesi tasarımı bulunuyor.

Şirketin 2 yıl içerisinde müşterisi olanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak çok sayıda kamu kurumu bulunuyor:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, PTT, TCDD, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, TRT, Halkbank, Türkiye Jokey Kulübü, Kültür A.Ş, Marmaray, Dünya Etnospor Konfederasyonu, İGA, Ziraat Bankası, Kızılay, Anadolu Ajansı, Islamic Cooperation Youth Forum, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Borsa İstanbul"

Şirketin ihaleden hemen sonra sermaye artırımına gitmesi de yeni tartışmalara neden oldu.

Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kayda göre şirketin ihale gerçekleştiği sırada 10 bin lira sermayesi bulunuyordu.

18 Ekim tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre ise şirket 14 Ekim tarihinde sermaye artırımında bulunarak sermayesinin 1 Milyon TL olduğunu tescil etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ne diyor?

TCDD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazerfen Danışmanlık Şirketi şu ana dek kamuoyundaki tartışmalara ilişkin bir açıklama yapmadı.

BBC Türkçe'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ihalenin usulüne uygun olarak gerçekleştiğini ve "Hazerfen Danışmanlık'ın İBB'ye göre daha fazla teklif verdiği için kazandığını" söyledi.

Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "konuyla ilgili tartışmalar içerisinde yer almak istemediği için" resmi bir açıklamada bulunmayacağını belirtti.