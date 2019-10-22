Son Dakika Haberleri: Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları ihalesi
Son Dakika Güncel Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları ihalesi

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları ihalesi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesinin iptali için yaptıkları başvuruya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyorum.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları ihalesi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesinin iptali için yaptıkları başvuruya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyorum. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

İmamoğlu, Otobüs AŞ'de düzenlediği basın toplantısında, ihaleyi kazanan firmanın "şaibeli" olduğunu savundu.

Şartnamede yer alan "4 milyon liralık iş yapma" şartını Kültür AŞ'nin 254 milyon liralık iş tecrübesiyle fazlasıyla yerine getirdiğini dile getiren İmamoğlu, alınan tekliflere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi konsorsiyumunun 100 bin lira, diğer firmanın 350 bin lira verdiğini hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu, "Siz bizi, ikinci pazarlığa davet bile etmediniz. İhaleyi 2 aşamalı tarifliyorsunuz. Birinci aşamada teklif alırsınız, ikinci aşamada o pazarlıkta nereye gidileceğini kimse bilemez." diye konuştu.

"TCDD'nin itibarının yapılan uygulama zedelendiğini" öne süren İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güveniyorum. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız
Japon deprem uzmanından Türkiye tahmini: 8-8,5 büyüklüğünde deprem bekleniyor Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir? Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları ihalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]