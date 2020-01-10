Hayde Hamsi Festivaline - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayde Hamsi Festivaline - Son Dakika

Hayde Hamsi Festivaline

6 saat önce

Balıkesir'de 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde 1. Hamsi Festivali düzenlenecek.

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Balıkesir'de 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde 1. Hamsi Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında kuymak, hamsi ve kara lahana çorbası İkramı yapılacak. Karadeniz müziğinin sevilen sesleri sahne alacak. Balıkesir'de ilk olan bu festivalde Karadeniz'in denizi-doğası-yaylası, hamsisi-muhlaması-kuymağı-tereyağı-peyniri-fındığı, horonu-kolbastısı, sporu-sanatı, kültürü; aklınıza ne gelirse hepsi olacak.


Karadeniz Balıkesir'e taşınıyor


Balıkesir hamsi festivaline hazırlanıyor. Balıkesir'de ilk defa yapılacak olan 1. Hamsi Festivali 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Balıkesir merkezde Kuvayi Milliye Meydanında (Stadyum karşısı) gerçekleştirilecek festival 14 Ocak Salı günü halka açılacak.


Yöresel ikramlar ve yöresel sanatçılar


Karadeniz'e has yiyeceklerin katılımcılara ikram edileceği festival boyunca İhsan Aydın, Onur Atmaca, Hayri Karagülle ve Ağasarlı Zehra da sahne alacak. Yöresel yiyecekler ile hediyelik eşyaların da yer alacağı festivale katılanlar Karadeniz'in eşsiz güzelliklerine tanıklık edecek.


Hamsi Festivali Programı


14 Ocak Salı günü İhsan Aydın sahnesi ile başlayacak olan Karadeniz coşkusu, 15 Ocak Çarşamba günü karalahana ikramı ve Onur Atmaca konseri ile devam edecek. 16 Ocak Perşembe günü ise Muhlama ikramı ile Hayri Y. Karagülle konseri var. 17 Ocak Cuma festivalin son günü de Hamsi ikramı yapılacak ve Ağasarlı Zehra katılımcıları coşturacak. - BALIKESİR

Karadeniz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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