Hayde Trabzon'a" Projesine Katılanlara Sertifikaları Verildi
1 saat önce
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen seminerde firmalara Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama eğitimi verildi.
Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen seminerde firmalara Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama eğitimi verildi.
TTSO tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığınca "Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER)" çerçevesinde desteklenen "Hayde Trabzon'a" isimli proje kapsamındaki şirket temsilcilerine yönelik eğitim programı 2 gün sürdü.
Eğitimde içerik yönetimi, sosyal medya planlaması ve etkileşim, kampanya yönetimi, istatistikler araçlar, dijital pazarlama gibi konu başlıklarında katılımcılara bilgi verildi.
Eğitime katılan projeden yararlanıcı 20 şirket temsilcisine TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sertifika verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:42 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz
Şeyma Subaşı ile Aşk Yaşadığı iddia Edilen Fransız DJ Guido, İlk Kez Konuştu
Kaldırımdaki Tartıcı Çocuğun Okuma Azmi, Sosyal Medyayı Salladı
DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti