Son Dakika Haberleri: Hayde Trabzon'a" Projesine Katılanlara Sertifikaları Verildi

Hayde Trabzon'a" Projesine Katılanlara Sertifikaları Verildi

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen seminerde firmalara Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama eğitimi verildi.

Hayde Trabzon'a
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen seminerde firmalara Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama eğitimi verildi.

TTSO tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığınca "Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER)" çerçevesinde desteklenen "Hayde Trabzon'a" isimli proje kapsamındaki şirket temsilcilerine yönelik eğitim programı 2 gün sürdü.

Eğitimde içerik yönetimi, sosyal medya planlaması ve etkileşim, kampanya yönetimi, istatistikler araçlar, dijital pazarlama gibi konu başlıklarında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitime katılan projeden yararlanıcı 20 şirket temsilcisine TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sertifika verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel
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