'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliğinde, 'bilyali tornet' heyecanı - Son Dakika

'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliğinde, 'bilyali tornet' heyecanı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce sağlıklı kent ve temiz çevre bilinci oluşturmak amacıyla 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen 'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliği, bisiklet turu ve hızlı yürüme yarışmalarıyla başladı.

'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliğinde, 'bilyali tornet' heyecanı, System.String[]
TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce sağlıklı kent ve temiz çevre bilinci oluşturmak amacıyla 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen 'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliği, bisiklet turu ve hızlı yürüme yarışmalarıyla başladı. Etkinliklerde, yöre şivesinden esinlenip hazırlanan 'Bilyali tornet' turnuvasında kıyasıya yarışan çocuklar, eğlence dolu anlar yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasıyla etkinlik düzenlendi. 'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' sloganıyla gerçekleşen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Sağlıklı kent ve temiz çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, bisiklet turu ve hızlı yürüme yarışlarıyla başladı. Yarışlara katılanlar arasında yapılan çekilişle 20 kişiye bisiklet hediye edilirken, büyükşehir belediyesince hazırlanan ve yöre şivesiyle 'bilyali' adı verilen bilyeli tornet için de çocuklar arasında turnuva düzenlendi. Turnuvada bisiklet ödülü için kıyasıya yarışan çocuklar, eğlence dolu anlar da yaşadı. Çocukların heyecanını ortak olan aileleri de bu  anları cep telefonu kameralarıyla kayda alıp, ölümsüzleştirdi. Hafta boyu sürmesi planlanan etkinliklerde; bisiklet ve diğer sürpriz hediyeler de gerçekleştirilecek diğer yarışmaların ardından sahiplerini bulacak.

'SAĞLIKLI BİR KENT AMACIYLA YOLA ÇIKTIK'Avrupa Birliği (AB) projesi olarak düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine, bu yıl Türkiye'de 638 belediye katılıyor. Bu proje kapsamında, kentimizdeki ve belediyelerimizdeki ulaşım planlarının yeniden düzenlenmesi, vatandaşlarımızı toplu taşımaya teşvik etmek, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasına yönelik çalışmaların içerisinde olacağız. Daha az emisyonlu bir yaşam, çevre dostu, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine yönelik daha sağlıklı bir kent amacıyla yola çıktık. Bizim de dileğimiz daha çok bisiklet ve yaya yollarının, patenlerin kaykayların kullanılması. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın öncelikle Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.'FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon'da Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde ciddi ve keyifli bir etkinlik düzenlemek istedik. Tanjant Yolu'nun bir şeridinde ilk defa motorlu araçlar olmadan bisikletler, kaykaylar yer aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla daha çevre dostu şekilde hareket etmek için bir farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.


- Trabzon

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Trabzon, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliğinde, 'bilyali tornet' heyecanı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı
Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız         
16:11
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti         
15:32
Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:07
Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi         
14:29
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı         
12:05
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar         
19:00
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 16:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Hayde Trabzon Hareket Zamanı' etkinliğinde, 'bilyali tornet' heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei