Ankara Kalesi'nde sanat şenliği düzenlenecek - Son Dakika

Ankara Kalesi'nde, Kovid-19 sürecinde zarar gören esnafa destek olmak amacıyla "Kale Sanat Şenliği" düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun katkılarıyla 11 Temmuz Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında Ankara Kalesi'nde düzenlenecek şenlik ile sanat sokağa taşınacak.

Başkentlilerin gün boyu iç kalede sanat atölyelerini ziyaret ederek keyifli zaman geçirmesi sağlanacak.

Ankara'da yaşayan yerli ve yabancı yaklaşık 200 sanatçının kale sokaklarında resimler yapacağı etkinlikte, Mehteran Grubu gösterisi ve Ankara Kent Orkestrası'nın müzik dinletisi de yer alacak.

Sanat şenliğinde ayrıca ip kukla gösterisi, pandomim gösterisi, sokak tiyatrosu, halk oyunları, serbest sanat atölyeleri, sokaklarda resim performansı, heykel ve seramik sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.