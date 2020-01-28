Haydi çocuklar camiye - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesine tam destek verdi.



İnsan odaklı projelerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük paydaşlarından biri olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir destek daha geldi.



Diyanet İşler Başkanlığı'nın yarı yıl tatilde başlatmış olduğu 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, gönüllü gençler ve öğrenciler katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gençlik liderleri Aşağı Vehbi Efendi Efendi Cami imamı Ömer Daştan ile paydaş olarak güzel bir faaliyeti hayatiyete geçirdiler.



Çocuklara camiyi sevdirme adına başlatılan Haydı Çocuklar Camiye projesine gençlik merkezi minik üyeleriyle katılan gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ile Yavuz Selim Turgut öğlen namazı sonrasında cami imamı Ömer Daştan'ın sohbetiyle güzel buluşmaya imza attılar.



Çocuklara Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Sav 'in hayatından örnekler veren Ömer Daştan efendimizin çocuk sevgisinden ayrıca camilerin çocuklar için güvenli bir liman olmasından bahsederek sohbet sonunda hediyelerle çocukları uğurladı.



BİR ÇOK ALANDA ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMLERİNİ HEDEFLİYORUZ



Gençlik Lider Yaser Taşkesenlioğlu, okul sezonunda olduğu gibi yarı yıl tatilinde de spordan, sanata,kültürel faaliyetler ve bir çok alanda çocukların kişisel gelişimleri ve iyi birey olmaları yolunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Taşkesenlioğlu, "Çocuklarımızın her alanda gelişimine katkı sağlıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.



CENGİZ : MERKEZİMİZ GENÇLERLE DOLUP TAŞIYOR



Aziziye Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murteza Cengiz de gençleri yarı yıl tatilinde gençlik merkezimizi tercih etmeleri bizleri son drece mutlu ettiğini belirterek gençlik liderleri ve üyelerimizle bir aile ortamı oluşturduklarını belirtip gençlik merkezlerinin önemli bir eğitim yuvası olduğunu velileri ve çocukları gençlik merkezine beklediklerini sözlerine ekledi.



ANLAMLI FAALİYET İÇİN EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bir yandan geleceğin milli sporcularını yetiştirmek ve olimpiyatlarda Türk Bayrağını göndere çektirecek sporcular çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, diğer yandan da bilgili, donanımlı ve ahlaki değerlere sahip gençler yetiştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi. Taşkasenligil, "Diyanet İşleri Başkanlığı bizim en büyük paydaşlarımızın arasında yer alıyor. Biz tesislerimizin kapılarını İl Müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimize bağlı Kur'an Kursları öğrencilerine açıyoruz. Tesislerimizde spor yapıyorlar. Bizde Aziziye Gençlik Merkezi öğrencilerimizle 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine destek olduk. Bu anlamlı faaliyette emeği geçen herkesi kutluyor, gençlik merkezi liderlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM