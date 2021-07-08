"Haydi Çocuklar Camiye..!" 2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları" başladı… - Son Dakika

"Haydi Çocuklar Camiye. . ! " 2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları" başladı…

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Haydi Çocuklar Camiye. . ! " sloganıyla başlatılan "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları" nın açılışı, 08 Temmuz 2021 Perşembe günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve eşi İlknur BİLGİN Hanımefendinin birlikte katılımıyla Hızırbey Camiinde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kur'an'ı Kerim Tilaveti ve Mealiyle açılışı gerçekleşen "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları" nda İl Müftülüğümüz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerimizde verilecek yüz yüze eğitim ile cennet çiçekleri çocuklarımız Yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim' i doğru ve usulüne uygun biçimde okumayı ve anlamayı öğrenecekler ve Değerler Eğitimi alacaklardır.