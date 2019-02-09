Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye' Ödülleri Verildi

Haydi Çocuklar Camiye' Ödülleri Verildi

46 dakika önce

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Kulübü'nün başlattığı 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinin Ordu il ödülleri verildi.

Haydi Çocuklar Camiye' Ödülleri Verildi, System.String[]
Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Kulübü'nün başlattığı 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinin Ordu il ödülleri verildi.

Türkiye genelinde 61 ilde 269 ilçede bin 870 camide 32 bin 553 çocuğumuz 10 gün boyunca camilere gelerek 55 vakit namaz kıldılar puanları toplayarak hediyeleri kaptılar. Ordu ilinde 3 ilçede 19 camide 490 çocukla projeyi uygulayan Ordu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü, Altınordu ilçesi ödüllerini çocuklara takdim etti.

Ödül töreninde konuşan İdeal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nurettin Odabaş, sadece Türkiye'de bizim değil tüm İslam coğrafyasının çocuklarının camide buluştuğunu ifade etti.

Ödül töreninde birinciye oyuncak kameralı drone, ikinciye ve üçüncüye oyuncak kumandalı cip, projeye katılan diğer tüm çocuklara da akıllı saat hediye edildi.

Programın ödül törenine AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, Ensar Vakfı Başkanı Olgun Küçük ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Altınordu, Türkiye, Ordu, Güncel
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