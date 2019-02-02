Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye' Programı Tamamlandı

Haydi Çocuklar Camiye' Programı Tamamlandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi Kırşehir'de 70 çocuğun katılımı ile sağlandı.

Haydi Çocuklar Camiye' Programı Tamamlandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi Kırşehir'de 70 çocuğun katılımı ile sağlandı.

Çocuklara namaz kılma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği projeye Kırşehir'de Seva Derneği ve Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü destek verdi. İl Müftülüğünün resmi izniyle proje merkez Hz. Osman Camiinde gerçekleşti. 70 çocuğun katılımı ile de tamamlandı. m'Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap' sloganıyla gerçekleşen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde 6-13 yaş arası çocuklar, sabah namazından itibaren tüm vakitlere düzenli devam etti. Cami görevlileri Ali Osman Çelik ve Yaşar Durmuş'un katkı sunduğu proje sonunda dereceye giren çocuklara hediyeleri Kırşehir İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Arslantürk ile Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından verildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kırşehir, Güncel
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