Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye Projesi"

Haydi Çocuklar Camiye Projesi"

32 dakika önce

Kırşehir'de, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" 70 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Haydi Çocuklar Camiye Projesi
Kırşehir'de, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" 70 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünün desteğiyle SEVA Derneği ile Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nin işbirliğinde Hazreti Osman Camisi'nde gerçekleştirilen projeye 6-13 yaş arası çocuklar katıldı.

"Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşen projeye katılan 70 çocuk, sabah namazından itibaren vakitlerini camide geçirerek kısa süreleri ezberledi.

Her sure için puan toplayan çocuklara cami görevlileri Ali Osman Çelik ve Yaşar Durmuş tarafından camilerin önemi ve dini görevler anlatıldı.

Kırşehir İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Arslantürk ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:37 Kaynak: AA

Diyanet Sen, Kırşehir, Güncel
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