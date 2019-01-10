Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye, Projesi Başlıyor

Haydi Çocuklar Camiye, Projesi Başlıyor

1 saat önce

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde yürütülen projeye Gebze Bölgesinde Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) destek veriyor.

Haydi Çocuklar Camiye, Projesi Başlıyor, System.String[]

23 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide gerçekleştirilecek 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi ile 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amaçlanıyor.

haydicocuklarcamiye.com sitesinde belirtilen camilerde 10 gün boyunca 5 vakit namaza gelen çocuklar her vakit namaz için puan alacak ve proje sonunda puanlarına göre ödül kazanacaktır.

A Kategorisi (6, 7 yaş), B Kategorisi (8, 9, 10 yaş) ve C Kategorisi (11, 12, 13 yaş) olarak düzenlenecek olan proje, ödül töreniyle tamamlanacak.

İLKÇEV 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesi Koordinatörü Azmi İnanan yaptığı açıklama da, "çocuklara cami ve namazın önemli bir görev olduğunu, cemaatle namaz kılmanın hazzı ve Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu anlatmayı hedeflediklerini söyledi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:52 Kaynak: Bültenler

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