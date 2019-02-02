Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi

Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi'nde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" adlı proje düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirildi.

Haydi Çocuklar Camiye
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Beldesi'nde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" adlı proje düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirildi.

Kaymakam Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer düzenli olarak camiye gelen çocuklarla bir araya gelerek, hediyeler verdi.

Kursa katılanlara teşekkür eden Pektaş, "15 günlük sömestir tatili vardı. Öğrencilerimiz velileri ile bu 15 günü iyi kullandılar. Şimdi 15 tatil bitiyor, sizler camilere gelmeye devam edeceksiniz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de eğitimin sadece okulda, camide, çarşıda olmadığını her yerde olduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer ise projenin hazırlanıp hayata geçirilmesinde emeği olanlara, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Düzenlenen törende birinciye bisiklet, dereceye giren diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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