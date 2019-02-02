Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi

Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde düzenlen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi sona erdi.

Haydi Çocuklar Camiye
Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde düzenlen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi sona erdi.

"Haydi Çocuklar Camiye" projesine katılan çocuklara Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın hediyelerini takdim etti. Hediye takdimi sonrasında açıklama yapan Başkan Yalçın, "Projemize katılan geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediyelerini verdik. Rabbim inşallah her daim camiye devam etmelerini nasip etsin. Tüm katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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