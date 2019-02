Haydi Çocuklar Camiye" Projesinde Ödüller Verildi

Ülke genelinde Server Gençlik Derneği tarafından başlatılan "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Türbesi önünde gerçekleştirilen programa; Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can , katılarak çocukları tebrik ederek, hediyelerini takdim etti. Belediye Başkanı Nihat Can gerçekleştirilen uygulamanın önemine değinerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı şekilde yetiştirilmesindeki öneme değinen Belediye Başkanı Nihat Can; "Valimiz Bilal Şentürk ve il protokolümüzün katılımı ile Haydi Çocuklar Camiye projesi kapsamında Dedemiz Şeyh Edebali'nin huzurunda güzel ve anlamlı bir uygulamanın ödül törenine katıldık. Türkiye genelinde Server Gençlik Derneği tarafından uygulanan, milli ve manevi değerlerine sahip bir neslin oluşmasında çok önemli gördüğümüz 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde emeği olan bütün kurum yetkileri ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımızı camilerimizde buluşturan güzel uygulamanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Cenabı Allah her açıdan sağlam temeller üzerine kurulmuş bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.Vali Bilal Şentürk ise proje kapsamında birçok önemli güzel sonucun alındığını belirterek, uygulamada emeği olan dernek yetkilileri ve bütün paydaşlara teşekkür etti. - BİLECİK