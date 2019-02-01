Haydi Çocuklar Camiye' Projesine Katılan Çocuklara İkram

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine katılan çocuklara yemek verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine katılan çocuklara yemek verildi.



Akyazı Müftülüğü'nce öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi gerçekleştirildi. Çocuklara camide cemaatle namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlığı hayat tarzı haline getirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin uygulandığı Yağcılar Mahallesi Camii'nde projeye katılan çocuklara ilçede bulunan bir lokantada yemek verildi.



Yağcılar Mahallesi Camii İmamı Muhammed Açıkdeniz, camide 6 yıldır görev yaptığını söyledi. 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine camilerinde 10 öğrencinin katıldığını anlatan Açıkdeniz, "Rabbim sebep olanlardan razı olsun. Güzel bir başlangıç oldu. Türkiye geneli tatilini bir kenara atıp sabah kalkıp cami yoluna düşen toplamda 30 binin üzerinde öğrencimiz var. Camimde 20 cemaat varken bu öğrencilerimize beraber 30'a çıktı. Rabbim inşallah devamını nasip etsin. Yemek öğrencilerimize ikramımız oldu. Yemeği düzenleyenlere teşekkür ederim. İncelik gösterip ikramda bulunan Bayraktar Tıbbi Masaj Salonu sahibi Recep Bayraktar'a teşekkür ederim. Yarın Gazı Süleymanpaşa Camii'nde diğer öğrencilerimizle birlikte cam sakızı çoban armağanı bir hediyemiz olacak" dedi.



Yağcılar Camii Dernek Başkan Yardımcısı Recep Bayraktar ise projeyi uygulayıp hayata geçirenlere teşekkür etti. Projeye katılan çocuklardan Hamza Eş, İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirterek, "Bu programa benim yaşım biraz büyüktü ama hocamız 'Sen de gel' dedi. 10 gün içinde sabah, akşam ve yatsı namazını camide kıldık. Çok güzel bir program oldu. Namaza olan aşkımız, sevgimiz arttı. Bu programda emeği olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

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