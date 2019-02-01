Haydi Çocuklar Camiye" Projesine Yoğun İlgi

Kilis'te, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi yoğun ilgi görüyor.

Kilis'te, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi yoğun ilgi görüyor.



Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile birlikte uygulamaya koyulan "Haydi Çocuklar Camiye" projesine çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterdi. Eski Beşevler Camii görevlileri ile cami cemaatinin destekleriyle çocuklara teşvik amaçlı çeşitli ödüller verildi. - KİLİS

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