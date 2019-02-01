Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye" Projesine Yoğun İlgi

Haydi Çocuklar Camiye" Projesine Yoğun İlgi

1 saat önce

Kilis'te, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi yoğun ilgi görüyor.

Haydi Çocuklar Camiye
Kilis'te, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi yoğun ilgi görüyor.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile birlikte uygulamaya koyulan "Haydi Çocuklar Camiye" projesine çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterdi. Eski Beşevler Camii görevlileri ile cami cemaatinin destekleriyle çocuklara teşvik amaçlı çeşitli ödüller verildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kilis, Yaşam
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