Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin Ödülleri Verildi

Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin Ödülleri Verildi

1 saat önce

Osmaneli Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine katılan çocuklara düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin Ödülleri Verildi, System.String[]
Osmaneli Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine katılan çocuklara düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri ve namaz alışkanlığını kazanmaları için başlatılan projeye ilçedeki camilerde toplam 45 çocuk katıldı. Proje çerçevesinde çocuklar 11 gün boyunca 5 vakit namazını camide kıldı. Katılım gösteren çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, miniklerin heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi. Ödüllerini Belediye Başkan vekili Musa Tatlı, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Müftü Sadık Erenbaş, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Kürek ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaneli İlçe Temsilcisi İbrahim Daşın elinden aldılar.

Hediye dağıtım programında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ekinci "Camilerimizde çocuklarımızın seslerini duymaktan daha güzel ne olabilir. Her yer eğitim yuvasıdır. Camilerimiz de bu eğitim yuvalarından birisidir" dedi.

Belediye Başkan vekili Tatlı ise tüm çocukları tebrik etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

Osmaneli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada

Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin Ödülleri Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]