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"Haydi Çocuklar Camiye" yarışması 28 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

"Haydi Çocuklar Camiye" yarışması 28 Ocak'ta başlayacak

14.01.2022 17:29
"Haydi Çocuklar Camiye" yarışması 28 Ocak'ta başlayacak

Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından gerçekleştirilen "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması 28 Ocak'ta başlayacak.

Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından gerçekleştirilen "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması 28 Ocak'ta başlayacak.

Server Gençlikten yapılan açıklamaya göre, çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan yarışma, 28 Ocak'ta sabah namazıyla başlayacak ve 8 gün sürecek.

Önceki yıllarda Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinliklerin eşlik ettiği yarışmaya, bu yıl da çocuklar evlerinden veya bulundukları yerlerden katılabilecek.

Çevrim içi olarak 6-13 yaş arası çocukların başvurabildiği yarışmada, sabah namazına 10, yatsı namazına 8, öğle, ikindi ve akşam namazlarına 5'er puan verilecek. Camide cemaatle kılındığı takdirde ise her vakit namazına artı puanlar eklenecek.

"Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al"

Yarışma sonunda 280 ile 360 arası puan toplayan çocuklara, çekilişle sürpriz hediyeler verilecek.

Mekan sınırlaması olmayan yarışmada başarılı olmak için, 8 gün boyunca namazların vakti içerisinde eda edilmesi yeterli olacak.

"Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al" sloganıyla duyurusu yapılan yarışmanın sosyal medya hesaplarında katılımcıların gönderdiği mesajlar ve videolar da yarışma süresince paylaşılıyor.

İnternet sitesinden kayıt

Çocukların hem namaz alışkanlığı kazanması hem de aileleriyle birlikte vakit geçirmesine imkan sağlayan yarışmada, ebeveynler ve büyükler tarafından da çocukların ödüllendirilmesi tavsiye ediliyor.

Bütün vakit namazlarını çocukların ebeveynleriyle birlikte ister evinde ister camide cemaat ile kılmalarının önerildiği proje, iyi bir geleceğin güzel ahlaklı ve iç huzura sahip kişiler yetiştirmekle olacağı inancıyla düzenleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, "www.haydicocuklarcamiye.com" sayfasından kayıt yapabilecek.

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gençlik, Türkiye, Namaz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması 28 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
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