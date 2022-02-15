Üye Girişi
"Haydi Çocuklar Camiye Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika

"Haydi Çocuklar Camiye Yarışması" sonuçlandı

15.02.2022 10:19
"Haydi Çocuklar Camiye Yarışması" sonuçlandı

Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocukların hem camide hem de evlerde namaz kılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması"na 165 bin çocuk katıldı.

"Dünya çocukları namazda buluşuyor" çağrısıyla başlayan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden de katılım oldu.

Yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri düzenlenen törenlerle verildi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "haydicocuklarcamiye.com" adresinden ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500

Çocuk, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Haydi Çocuklar Camiye Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:18 MİT haberi sebebiyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
10:17 CHP'li Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 14 Şubat paylaşımı!
10:07 Yöneylem araştırması: Millet İttifakı %40, Cumhur İttifakı %32.4! Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu açık ara önde!
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptı!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Ekonomik kriz ve enflasyon gençlerin umutlarını bitirdi: Yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:27:05. #1.12#
SON DAKİKA: "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement