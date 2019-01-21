Başvurular 21-23 Ocak tarihleri arasında Erzincan Belediyesi Beyaz Masa'ya yapılacak olup kurs sömestr tatili boyunca devam edecek. Başlangıç seviyesinden başlayacak olan kurslar hafta içi verilecek. Kursa yazılan çocukların ulaşımı, beslenme ihtiyaçları ve kayak malzemeleri Erzincan Belediyesi tarafından karşılanacak.

Snowboard ve kayak kursları için "Haydi, Çocuklar Ergan Dağına" diyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler;Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2018-2019 Eğitim-öğretim yılımızın birinci kanat dönemini tamamlamış bulunmaktayız.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi verdiğimiz emeklerin, yapılan fedakârlıkların sonucu olarak karnelerimizi alıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki alınan karne; sadece çocuklarımızın değil eğitim süreci içerisinde bulunan hepimizin genel bir değerlendirmesidir. Okullarımızda sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğrenciyi etkileyen ve katkı sağlayan aileye ve bizlere de not verilmiş olmaktadır. Anne ve babalar karne notlarını değerlendirirken bu hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar.

İlimiz genelinde 41 bin 35 öğrenci karne alarak 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar tatile giriyor. Bu tatil öğrencilerimiz için dinlenme, eğitimciler için ise eksiklikleri gidermek için bir fırsattır. Tabiî ki öğrencilerimiz de eksiklik ve hatalarını görecek, 2. döneme daha hazırlıklı ve dinlenmenin verdiği keyifle istekli geleceklerdir. Ben tüm velilerimizden öğrencilerimizi Ergan Kayak Merkezinde verilen kayak kurslarına çocuklarını yönlendirmelerini istiyorum. "Haydi, Çocuklar Ergan Dağına" diyoruz. Çocuklarımızın spora olan katılımını daha da arttırmalıyız.Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle emeklerinden dolayı yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, iyi tatiller dilerim." dedi.