Haydi Çocuklar Parka! - Son Dakika

HAYDİ ÇOCUKLAR PARKA!

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan tüm parklarda bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, çocukların güvenle oynayabilecekleri oyun alanları inşa ettiklerini duyurarak tüm çocukları parklara davet ettiler.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre çocukların güven içerisinde oynayabilecekleri, ailelerinin ise sakin ve tertemiz ortamlarda oturup rahat nefes alabilecekleri ortamlar oluşturmak için parklarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yürütülen hizmetler kapsamında pek çok parkta kauçuk zemin, yürüyüş yollarında bakım onarım ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra hasar gören oyun grupları ve kent mobilyaları da periyodik olarak onarılıyor.

Açıklamaya göre yürütülen hizmet kapsamında son olarak Aksaray Mahallesi Cemil Şensöz Parkı'nda onarım, kauçuk zemin döşeme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi :

30 Haziran, 2021