Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Sömestrde Ege'ye!

Haydi Çocuklar Sömestrde Ege'ye!

2 saat önce

EÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) "Sömestr Tatili Eğitimleri" verecek.

Haydi Çocuklar Sömestrde Ege'ye!, System.String[]

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) "Sömestr Tatili Eğitimleri" kapsamında miniklere eğitim verecek. 6-18 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen eğitimler 21 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak olan eğitimleri Ege Üniversitesinin çeşitli akademik birimlerinde görev yapan akademisyenler verecek.

Eğitimlerin içeriği ile ilgili bilgi veren EGEÇEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, "Konusunda uzman akademisyenler tarafından verilecek derslerde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Fen bilimlerinden görsel sanatlara, matematikten uzay bilimlerine kadar birçok konuda 15 farklı eğitim verilecek. 2012 yılından bu yana Çocuk Üniversitesinde 6-18 yaş arası bütün çocuklara yaz dönemlerinde ve sömestr dönemlerinde eğitimler veriliyor" dedi.

Eğitim çeşitliliğinin gittikçe arttığını söyleyen Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, "Ders seçimlerine daha çok öğrenciler değil veliler bakıyor, bizim önerimiz beraber bakmaları. Çocuğun ilgisini çeken eğitimler olursa kendisi karar versin. Birbirinden ilgi çekici, öğretici ve eğlenceli dersler oluyor. "Yaşamın Yapı Taşları", "Astronomi de Sistem Uygulamaları", "Stop Motion Animasyon Atölyesi", "Yüzen Renkli Taşlar" ve benzeri eğitimler gerçekleşecek. Eğitimlerin hepsi yerinde, konunun bulunduğu fakültelerde yapılacak. Bu eğitimler çocukların bilime karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayarak, bilim ve üniversitenin ne olduğu konusunda farkındalık yaratmaktadır. Eğitimlerimizin bazıları 3 er saatten 5 gün olurken, bazıları tek gün 2 saat olabiliyor, eğitimden eğitime farklılık gösterebiliyor. Eğitimler ile çocukların bilimi, sanatı, sporu sevmelerini, keşfetmelerini; bilimsel konuları çözümleyebilecek etkinlikler yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklara,çok disiplinli bilimsel düşünceyi geliştirecekyaratıcı ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırmayı; bilimsel kültürü yaygınlaştıracak etkinlikler planlamayı ve yeni nesil bilim insanı profili oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:58 Kaynak: Bültenler

Cihangir, Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç Başbakanı, Norveçlilerden En Az İki Çocuk Yapmalarını İstedi Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Cuma Günü Kar Geliyor

Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 13:00:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haydi Çocuklar Sömestrde Ege'ye!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]