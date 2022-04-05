HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi - Son Dakika
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HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi

05.04.2022 14:29

HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldiELAZIĞ Elazığ'da Hayvan Durum İzleme ekipleri, yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi

ELAZIĞ Elazığ'da Hayvan Durum İzleme ekipleri, yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kayıtsız besleyen ve ağızlıksız dolaştıran 2 hayvan sahibine toplam 29 bin 964 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi Büyük Çarşı içerisinde bulunan bir iş yerinde pitbull cinsi olmak üzere 2 yavru köpeğin günlerdir aç olduğu ve kimsenin gelmediğinin bildirilmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi yönlendirildi. Esnafın kapı altından mama atarak beslediği hayvanların sahibine HAYDİ ekipleri tarafından ulaşıldı. Kayıt altına alınmadığı öğrenilen pitbull cinsi köpeğe el konulurken sahibi B.A.'ya ise 14 bin 982 TL para cezası kesildi.

Pitbull cinsi köpek, ekipler tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine teslim edildi. Ardından Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesinde pitbull gezdirildiği ihbarını alan HAYDİ ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geçti. Yapılan kontroller sonucu köpeğin gerekli kayıtlarının tam olduğu görüldü. Köpeğe ilk sefere mahsus yasa gereği el konulmazken, hayvan sahibi B.F.'ye köpeğini ağızlıksız halkın yoğun olarak bulunduğu yerde dolaştırıldığı için 14 bin 982 TL ceza kesildi.

HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi
HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi
HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Pitbull, Elazığ, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAYDİ'den pitbull operasyonunda cezalar peş peşe geldi - Son Dakika


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