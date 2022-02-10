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HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu - Son Dakika

HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu

10.02.2022 15:14
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu

Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri araç çarpması sonucu bacağı kırılan anne köpek ve yavruları için seferber oldu.

Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri araç çarpması sonucu bacağı kırılan anne köpek ve yavruları için seferber oldu.

Olay, Elazığ- Bingöl karayolu üzerinde bulunan polis yol kontrol merkezi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EHP 460 plakalı otomobiliyle ilerleyen Bülent Beller, bir anda yola çıkan köpeğe çarptı. Aracını sağa çekerek inen duyarlı sürücü, karşıda bulunan polis ekiplerine haber verdi. Onların bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı HAYDİ ile Elazığ Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bacağı kırık olduğu tespit edilen anne köpek araca alındı. Ardından ekipler, yavru köpekler için seferber oldu. Yol kontrol merkezinin arkasında bulunan alandaki demirler arasında saklanan 4 yavru, uzun uğraşlar sonucu çıkartılarak belediye ekiplerine teslim edildi. Anne ve yavru köpekler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.

Olayı anlatan sürücü Bülent Beller, "Köprüden geliyordum. Köpek bir anda karşıma çıktı. Kurtarmaya çalışırken sadece sesi duydum. Hemen kenara çektim. Polis arkadaşlara haber verdim. Onlarda bana yardımcı oldu. HAYDİ ekibinden yardım talebinde bulundular. Ekip geldi, hayvanlar ilgileniyor. Yavruları var, onlarda bir can taşıyor. Polis arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar" dedi. - ELAZIĞ

HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu
HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu

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Tragger, Elazığ, Polis, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAYDİ ekipleri yaralı anne köpek ve yavruları için seferber oldu - Son Dakika
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