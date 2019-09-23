Haydi Eskişehir parklara spor yapmaya

İlki 2015 yılında Tataristan'ın Kazan şehrinde yapılan Green Fitness spor etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi ve Tasigo Otel'in katkılarıyla bu yıl Eskişehir'de düzenleniyor. Vatandaşlara sistematik olarak spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen etkinliğin açılışı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen birbirinden renkli etkinlikler ile başladı. Kazan şehrinden gelen profesyonel eğitmenlerin yanı sıra Eskişehirli antrenörlerin öncülüğünde sporseverler gün boyu zumba, yoga, fonksiyonel antrenman ve pilates yaparak keyifli bir gün geçirdiler. Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği şenlikte açılış gününü 'Sahibinden Kiralık' müzik grubunun konseri ile sona erdi.

Şenliğin 28 Eylül tarihine kadar Eskişehir'in çeşitli parklarında devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hafta boyunca her sabah 09.30'da Kentpark'ta yoga, 10.30'da Dede Korkut Parkı'nda fonksiyonel antrenman, 17.00'de Kanlıkavak Parkı'nda pilates ve 18.30'da Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda da zumba eğitimi verileceğini belirttiler.

Ayrıca Green Fitness etkinliklerine katılan sporseverler, sosyal medyada etkinlik alanlarından #GreenFitnessEskişehir ya da #GFEskişehir hashtagleriyle paylaştıkları fotoğraflar ile kapanış günü olan 28 Eylül'de sürpriz hediyeler kazanacaklar.