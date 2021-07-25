"Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" Projesi Yeni Doğumlarla Bereketleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı desteklemek amacıyla başlattığı "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi, yeni doğumlarla bereketlenmeye devam ediyor. Hayvan sayısının artması ile hem üreticinin kazanacağı hem sektöre katkı sağlayacak olan projeye yeni doğumlarla 712 can katıldı. Projede yer alan Şahbaz Ailesi ise bugünlerde çifte mutluluk yaşıyor. Gözü gibi baktıkları hayvanlarından 27 yavru dünyaya gelen ailenin evine umut ışığı doğdu. Çift, 20 yıl hasretini çektikleri bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Proje bereketleniyor, üreticinin yüzü gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tarım ve hayvancılığa verdiği önem çerçevesinde kırsal kesimde hayvancılığı desteklemek ve köyden kente göçü azaltmak amacıyla başlatılan Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında ilk olarak 2020 yılında 60 üreticiye dağıtılan 1500 küçükbaş hayvan yeni doğumlarla çoğalıyor, üreticinin yüzü gülüyor. Proje kapsamında dağıtımı yapılan küçükbaş hayvanlardan 348'i dişi, 363'ü de erkek olmak üzere toplam 712 yeni doğum gerçekleşti.

Şahbaz ailesinin 27 canı oldu, 28'inci canları için ise gün sayıyorlar

Mut ilçesinin Gökçetaş Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şahbaz Ailesi, geçen yıl söz konusu projeden faydalandı. Küçük aile işletmesi olarak üretime dahil edilen aileye 24'ü dişi, 1'i erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan teslim edilmişti. Keçilerine gözü gibi bakan Şahbaz Ailesi, bu yıl büyük bir verim elde etti. Ocak ayında başlayan ilk doğumlarla birlikte toplam 27 yeni yavrunun doğumu gerçekleşti. Bu bereketli süreçten oldukça memnun olan ailenin evini tatlı bir telaş sardı. Yeni doğan canların evlerine bereket getirdiğini söyleyen Şahbaz Ailesi, 20 yıldır özlemini çektikleri bebek heyecanını yaşamaya başladı.

"20 yıl sonra bebeğimiz olacak, bereket getirdi bize"

Kendilerine sunulan destekten dolayı teşekkürünü ileten Kamile Şahbaz, proje kapsamında aldıkları 25 keçinin yemlemesini ve bakımını iyi yaptıklarını söyledi. Elinden bırakmadığı ve 'Kır teke' ismini verdiği keçi gibi 27 yeni yavrusu olduğunu ifade eden Kamile Şahbaz, "Ailemize huzur, bereket getirdi. Bebeğimiz olacak, inşallah. 20 yıl sonra bebeğimiz olacak, bereket getirdi bize. Vahap Seçer abimize teşekkür ederiz" dedi.

"Böyle bir proje olmasaydı belki de köyden göçecektim"

Daha önce yevmiye ile tarlalarda çalışarak yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Yaşar Şahbaz, Büyükşehir'in hayata geçirdiği proje sayesinde yeni bir işin sahibi olduklarını söyledi. Şahbaz, "Şimdi bunlar yavruladı. 27 tane yavru oldu. Bunun 13'ü dişi, 14'ü erkek. 6 tanesi ikiz yavruladı. Şimdi bu iş ile uğraşıyorum. Böyle bir proje olmasaydı belki de köyden göçecektim. Ama şimdi bunlarla geçimime devam ediyorum" dedi. Şahbaz, Başkan Vahap Seçer'e kendilerine sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

"24 hayvandan 27 hayvan almak ilk yıla oranla büyük bir başarı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, proje kapsamında Mut ilçesinde 7 mahallede çalışma yapıldığını ifade ederek, proje kapsamında yer alan Şahbaz Ailesi'nin bereketli bir verim elde ettiğini söyledi. Atlı, "Çok güzel. 6 tane ikiz doğum olmuş. 24 hayvandan 27 hayvan almak ilk yıla oranla büyük bir başarı" dedi. Verimliliğin artması için Büyükşehir Belediyesi'nin projeden yararlanan ailelere 4 ton yem desteği sunduğunu, hayvanların 8 temel aşısını da yaptırdığını belirtti. 5 yıl boyunca devam edecek proje için 7 bin 500 hayvan desteği verileceğini hatırlatan Atlı, şöyle devam etti:

"Kırsal bölgelerdeki yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz maddi sıkıntılardan dolayı şehre göçü düşünüyorlardı. Şahbaz Ailemiz de bunlardan bir tanesiydi. Böyle bir destek yaptığımız için bu destekten faydalandılar ve artık göçten vazgeçtiler. Bütün projelerimiz son hızla ilerlemekte. Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin talebi doğrultusunda ilerlemekteyiz. Yaptığımız projelerden sonuçları değerlendirdiğimizde yüksek başarılara ulaşmaktayız. "

"Üreticilerimiz memnun"

Gökçetaş Mahalle Muhtarı Mehmet Şen de köylüye sunulan desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Üreticilerimiz memnun. Köyümün yüzde 80'i küçükbaş hayvanla uğraşmaktadır. Geçim kaynağımız budur. Devamını beklerim" dedi.

Yayın Tarihi: 25. 7. 2021 09: 10: 00