Haydi gençler, Gençlik Merkezi'ne

Altındağ Belediyesine bağlı 17 Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna "merhaba" diyecek olan Gençlik Merkezleri, bu yıl da dopdolu.



Gençlik Merkezleri yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır. Gençlik Merkezleri, bu yıl yeni eklenen dersler ve spor branşlarıyla Altındağlı gençlere kapılarını açıyor.



Eğitime büyük katkı



Altındağlı gençlerin bu merkezler sayesinde çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, merkezlerin okul başarısına da büyük katkısı olduğunu vurguladı. Başkan Balcı, "Gençler bu merkezlerde öncelikle yeni eğitim fırsatlarıyla tanışıyorlar. Merkezlerde; Türkçe, matematik, İngilizce, Almanca, fen bilgisi, sosyal bilgiler, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya gibi temel dersler veriliyor. Özel etüt odalarında yaş gruplarına göre verilen derslerin yanı sıra, merkezlerde oluşturulan bilgisayar ve internet odaları ile kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliyor ve performans ödevleri için gerekli araştırma-incelemeyi buralarda yapıyorlar. Gençler internetin farklı imkanlarından da faydalanarak, dünyayı takip edebiliyorlar" dedi.



Kültür, sanat ve spor



Merkezlerin sunduğu bir diğer imkanın kültür ve sanat aktiviteleri olduğunu belirten Başkan Balcı, şunları kaydetti:



"Gençlere ilgi alanlarına göre; gitar, keman, bağlama, ney, tiyatro, satranç, resim, ebru, keçe, kukla yapımı, seramik, bez bebek, taş bebek, origami, ritm, işaret dili, diksiyon, Türk Halk Müziği, drama, halk oyunları, mehteran gibi branşlarda dersler veriliyor. Uzman eğitmenler ve sanatkarlar eşliğinde verilen kurslarda üretilen ürünler, yine gençler tarafından düzenlenen değişik etkinlilerle sergileniyor. Gençler bu merkezler aracılığıyla; sinema, tiyatro, sergi, konser ve müzelere gidiyor, yaşadıkları şehrin kültür sanat etkinliklerine aktif olarak katılıyorlar. Ayrıca masa tenisi, güreş, futbol, voleybol, basketbol, badminton ve okçuluk gibi spor dallarıyla da tanışan altın gençler, merkezler sayesinde sporla iç içe ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralıyor."



Savunma sporları başlıyor



Altındağlı gençler için bu yıl yeni spor branşlarında kurslar açılacağının da müjdesini veren Başkan Balcı, "Gençlerimizi bu yıl savunma sporlarıyla da tanıştıracağız. Judo, kickboks, karate, taekwondo, wushu gibi spor branşlarını da gençlerimiz için devreye sokuyoruz. Bu spor dallarıyla ilgilenmek isteyen Altındağlı gençler, hemen en yakın gençlik merkezimize başvuruda bulunabilirler" diye konuştu.



Hem eğlence, hem eğitim



Gençlerin merkez içinde kaliteli aktivitelerle eğlenmelerinin, öğrenme sürecine çok olumlu katkıları olduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Eğlenmeden öğrenme olmaz. Gençlerimizi yaşlarına ve zevklerine uygun etkinliklerle eğlendirerek, hem okula hem de hayata hazırlıyoruz. Eğlenerek öğrenmelerini, keyif alarak buraya gelmelerini çok önemsiyoruz. Şehir içi ve dışı gezilerle gençlerimiz eğlenirken, bir yandan da öğreniyor. Seminerler sayesinde bilinçleniyor, pek çok değişik konu hakkında fikir sahibi oluyor, yeni meslekler tanıyor. Ayrıca en önemlisi, bu merkezler sayesinde hiçbir velinin gözü arkada kalmıyor. Aileler de çocukların gelişimine katkı sağlayan gençlik merkezlerinden oldukça memnun" dedi.



9 - 18 yaş aralığındaki tüm Altındağlı gençleri gençlik merkezlerine davet eden Başkan Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını temenni etti. - ANKARA