Son Dakika Haberleri: Haydi Gençler Sahaya!

Haydi Gençler Sahaya!

1 saat önce

Yıl boyunca gerçekleştirdiği organizasyonlarla çocuk ve gençleri sporla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, 3x3 Basketbol Turnuvası düzenleyecek.

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Karşıyaka Belediyesi'nden basketbol turnuvası

Belediye tarafından ilan edilen 'Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamındaki etkinlik, 12 Şubat Salı günü, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılacak.

HERKESE AÇIK

Eleme usulüyle yapılacak turnuva sonunda dereceye girecek takımlara törenle madalyaları takdim edilecek. Herkese açık ve ücretsiz olan organizasyona katılım ve detaylar için, 0549 522 02 27 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

SPOR KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Son bir yılda düzenlediğimiz etkinlik ve organizasyonlarla 300 bin kişiye spor yaptırdığımız Karşıyakamızda, yeni yıla da hızlı başladık. 'Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamında gerçekleştireceğimiz turnuvaya, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm basketbolseverleri bekliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:35 Kaynak: Bültenler

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