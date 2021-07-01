Haydi Kocaeli, rotanı ''doğaya'' ayarla! - Son Dakika

Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali başlıyor… İki gün sürecek festival boyunca heyecan, macera, atölye etkinlikleri, eğlenceli aktiviteler, yarışmalar, konserler ve ekstrem gösteriler sizleri bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali-2021 ile ''yaza merhaba'' diyor. Büyükşehir'in ''yılın 365 günü heyecan ve aktivite'' vizyonuyla Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen festival, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kartepe Uzuntarla'da yer alan Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanında yapılacak. Yaklaşık 30 dönüm araziye sahip alanda, Covid-19'a karşı tüm tedbirlerin alınarak yapılacak festivalde oluşturulacak çadır alanlarında kamu kurumları, ilçe belediyeleri ve Doğa Spor Kulüpleri de organizasyona destek verecek. Bu alanda kurulacak stantlarda doğa sporları branşları tanıtılacak, outdoor alanında kullanılan malzemeler sergilenecek ve sosyal sorumluluk projeleri tanıtılacak. Gelen misafirlere ''rotanı doğaya ayarla'' sloganıyla Kocaeli'nin doğal güzellikleri de anlatılacak.

FESTİVALİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ; SU

Dünyayı bekleyen küresel ısınma ve kuraklık tehlikesinden yola çıkılarak, ilk yılında festivalin sosyal sorumluluk projesi ''su'' olarak belirlendi. Temelinde doğa olduğu için her yıl farklı bir tema belirlenerek dünyanın ortak sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan festivalde, bu yılın teması insanlığın en temel yaşam kaynağı "su" oldu. Bilim insanları tarafından küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, yanlış kullanım, tarımsal ilaçlama ve benzeri birçok nedenle yakın tarihte dünyada ve ülkemizde suya ulaşmada büyük sorunlar yaşanacağı yapılan araştırmalarla ortaya konuluyor. Festival boyunca bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik alanında çok önemli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütülecek.

FESTİVAL'E KONSERLİ DAVET

Kocaeli Doğa Sporları Festivali öncesinde mini bir konser ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Ana Hizmet Binası arkasında bulunan yeşil alanda düzenlenen konsere gençler büyük ilgi gösterdi. Yeşille mavinin buluştuğu İzmit sahilinde verilen mini konser, güzel havanın tadını çıkaran gençlere keyifli saatler yaşattı. Kocaeli'nin sevilen gruplarından Murat Bizel ve Fatih Abanoz tarafından gerçekleştirilen konserde şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

FESTİVAL KORTEJİ DÜZENLENECEK

Festival öncesinde düzenlenecek gösteri ve etkinlikler programın tanıtılmasına yardımcı olacak. Buna göre Rotasız Baran ve Hello People, 1 Temmuz Perşembe günü Ormanya'da ve Başiskele sahilinde söyleşi düzenleyecek. Aynı gün İzmit Körfezi'nin İzmit ile Başiskele sahili arasında paramotor gösterisiyle doğaseverler festivale davet edilecek. 2 Temmuz Cuma günü ise yine Rotasız Baran ile Hello People'nin söyleşileri bu kez Sekapark ile İzmit Kent Meydanı'nda yapılacak. Festival korteji ise 2 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan başlayacak.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİYLE ORMAN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI

Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali-2021'e katılacak sosyal medya fenomenleri, ilk gün düzenlenecek etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelecek. 3 Temmuz Cumartesi sabahı Başkan Büyükakın ile sosyal medya fenomenleri saat 11.30'da Ormanya bünyesindeki Orman Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Başkan Büyükakın ile ona eşlik eden sosyal medya fenomeni isimler rotasını festivale çevirerek, saat 12.30'da Seka Kamp Alanına geçecek, stantları dolaşacak ve atölyelerle gün boyu sürecek etkinliklere eşlik edecek.

GÜN BOYU DOĞAL YAŞAM ATÖLYELERİ

Festivalin sergi alanlarında doğa sporları ve doğal yaşam konseptine uygun atölyeler oluşturulacak. Bu alanda konusunda uzman kişiler tarafından hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ''Doğa Fotoğrafları Atölyesi, Deri İşletmeciliği Atölyesi, Doğada Yenebilir Ve Şifalı Bitkiler Atölyesi, Çömlek İşleme Atölyesi, Ahşap İşlemeciliği Atölyesi, Doğada Hayatta Kalma Atölyesi, Bıçak Yapım Atölyesi,

Mantarlar ve Doğal Bitkiler Atölyesi, Doğanın Şefleri Atölyesi, Bileklik ve Örme Atölyesi, Doğa Okulu Atölyesi, Doğa Kâşifleri, Kuş Gözlem Atölyesi''gibi farklı atölye etkinlikleri düzenlenecek. Aynı zamanda ''Doğal Yaşamın Zenginlikleri ve Doğada Yaşam'' noktasında etkinlikler yapılacak.

HEYECAN, MACERA, AKTİVİTE

Kocaeli Doğa Sporları ve Yaşam Festivali, düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra katılımcılarına heyecan, aktivite ve macera vadediyor. Festivalde ''Tırmanma, Kaya Parkuru Macera Parkı, Zipline, Motosiklet'' gibi etkinliklerle beraber sportif ve ekstrem gösteriler yapılacak. Ayrıca yarışmalar, eğlenceli alan etkinlikleri, oyunlar da festivale renk katacak.

DOĞADA YAŞAMANIN PÜF NOKTALARI

İki gün sürecek festival boyunca, doğa sporları alanında uzman kişiler ve sosyal medya fenomenleri tarafından branşlara yönelik deneyim ve içerik hakkında söyleşiler gerçekleştirilecek. Kamp yemeklerinin anlatıldığı Ayı Yemeği ve Orman Lezzetleri, doğada hayatta kalma deneyimlerinin paylaşıldığı Orman Yolcusu, Orman Kafası, Cumartesi Dağcıları, Rotasız Baran, Yabanda Tek ve Wildpeaceacademy, yolculuk ve macera tutkunları Hepşenler, Hello People, sosyal medya fenomenleri Ufuk Koçak, Hayrettin, Doğan Palut, Gökalp Saklı, Elif Kübra Genç, Uçurtma Kız ve Ayhan Mortepe, söyleşi ve etkinliklerde katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak.

DOĞADA MÜZİĞİN RİTMİNE ORTAK OLUN

Etkinlik alanında düzenlenecek konserler de festival konuklarının eğlenceli saatler geçirmesini sağlayacak. Cumartesi-Pazar günleri 19.30 ve 21.30 saatlerinde İmera, Kıraç, Can&Wolker ve Eypio, seslendirecekleri şarkılarla katılımcıları bir yandan coştururken, bir yandan da doğada müziğin ritmine ortak olmalarını sağlayacak.

GÜN BOYU SÜRECEK GÖSTERİ VE ETKİNLİKLER

Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivalinde katılımcıların dikkatini çekecek gösteri ve etkinlikler de sahnelenecek. İki gün boyunca 12.00-20.00 saatleri arasında ''Slackline, Perküsyon Ritim, Zipline, Survivor ve Ağaç Parkuru, Serbest Düşüş Etkinliği, Birkan Polat Motor Show, BMX Bisiklet Show, Kaykay Show, Paten Show, Tırmanma Duvarı, Geleneksel Okçuluk, İzcilik, Chiboard, Dev Jenga, Kapalı Kafes Balta Atışı, Redbull Araç Simülasyonu, Labirent Oryantiring, En Yavaş Bisiklet Sürme Yarışması, Decathlon Etinlikleri, Offroad Araç Sergisi'' etkinlikleri düzenlenecek. Festivalde gün boyunca ''Eddra Challange, Kahve Demleme Atölyesi, Teraryum Atölyesi, Doğal Sabun Atölyesi, Doğal Krem Atölyesi, Instagram Kiosk, Spin Bike Parkur, Dijital Kaykay'' etkinliklerinin de dikkat çekmesi bekleniyor.

SU SPORLARI DA UNUTULMADI

Eşsiz bir güzelliğe sahip Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanında yapılacak festivalde su sporları gösterileri de yer alacak. Festivalde ''İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Kürek Gösterisi, İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Kürek Ergonometrisi Etkinliği, Gölcük Yelken Kulübü Yelken Gösterisi, Sukaypark Wakeboard Gösterisi, Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübü Sapanca Gölü Dip Temizliği Etkinliği, Karamürsel Sualtı Sporları Derneği Sapanca Gölü Dip Temizliği Etkinliği, Ufuk Koçak Sapanca Gölü Dip Temizliği Etkinliği'' düzenlenecek.

COVİD-19 TEDBİRLERİ VE ULAŞIM

Pandemi sürecinde festival boyunca CVovid-19 tedbirlerine büyük önem verilecek. Festivale gelenlere alana girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak. Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına da azami özen gösterilecek. Alana çok sayıda dezenfektan istasyonu kurulacak. 3-4 Temuuz tarihlerinde 11.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivale katılımcılar kendi araçlarının yanı sıra Büyükşehir'in 240 numaralı hattıyla da ulaşım sağlayabilecek.