"Haydi Konuş Bakalım" ilçe finalleri tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesinin liselerarasında gerçekleştirdiği "Haydi Konuş Bakalım" adlı münazara yarışmalarının ilçe finalleri tamamlandı.



Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu kapsamında düzenlediği "Haydi Konuş Bakalım" isimli münazara yarışmasının ilçe finalleri tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyesinin her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa düzenlediği liselerarası "Haydi Konuş Bakalım" adlı münazara yarışmasının ilçe finalleri sonuncusu Meram ilçe finali ile gerçekleştirildi. Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12 okuldan 24 yarışmacının yer aldığı ilçe finali heyecanlı anlara sahne olurken yarışmalar sonunda Konya Lisesi birinci oldu. Şu ana kadar 31 ilçenin tamamında 81 yarışma yapılırken ilçelerinde birinci olan okullar 2020 yılının Mart ayında düzenlenecek il finalinde birinci olabilmek için mücadele edecek. İlkokullara yönelik düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" adlı bilgi yarışmasının ilçe finalleri de devam ediyor. - KONYA