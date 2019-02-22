Haydi Manisa Büyükşehir Belediyespor Bir Daha!

Yarın sabah gerçekleştireceği ter idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından Pendikspor engelini de aşarak galibiyetler serisini başlatmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı ve 4-0 farklı kazandığı Tarsus İdman Yurdu galibiyetiyle moral bulan, lider Tuzlaspor'un mağlup olmasıyla zirveyle arasındaki puan farkını 8'e indiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, gözünü Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçına çevirdi. Şampiyonluk yarışında bundan sonraki haftalarda puan kaybı yaşamak istemeyen ve Pendikspor maçında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı ter idmanın ardından tamamlayacak. Ligin ilk yarısında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı rakibini Ufukhan Bayraktar'ın attığı tek golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü oynanacak olan maçı da kazanıp üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Yarın sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Karşılaşmanın Hakemi R. Alkım Aksoy

Pazar günü saat 13.30'da İstanbul Pendik Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Pendikspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak olan mücadeleyi R. Alkım Aksoy yönetecek. Aksoy'un yardımcılıklarını ise Kadir Kantekin ve Boran Turhan yapacaklar. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ahmet Ecevit.