Son Dakika Haberleri: Haydi Muş Spora Olimpiyatları Ertelendi

Haydi Muş Spora Olimpiyatları Ertelendi

1 saat önce

Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Haydi Muş Spora Olimpiyatları', hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Haydi Muş Spora Olimpiyatları Ertelendi, System.String[]
Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Haydi Muş Spora Olimpiyatları', hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Haydi Muş Spora Olimpiyatları' hava muhalefeti nedeniyle 21-25 Nisan tarihlerine ertelendi" denildi.

Açıklamada, vatandaşların davet edildiği etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerektiği bildirildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:30 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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