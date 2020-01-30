"Haydi Mut, Elazığ'a Ses Ver" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Haydi Mut, Elazığ'a Ses Ver' kampanyası - Son Dakika

"Haydi Mut, Elazığ'a Ses Ver" kampanyası

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde "Haydi Mut, Elazığ'a Ses Ver" yardım kampanyası başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde "Haydi Mut, Elazığ'a Ses Ver" yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle kısa sürede hazırlanan bir tır yardım Elazığ'a ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.


Mut Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile 6.8 büyüklüğünde deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede hazırlanan ve içerisinde gıda, giyim, battaniye ve kişisel temizlik ürünlerinin bulunduğu yardım tırı yapılan duanın ardından yola çıktı.


Tırın yola çıkması dolayısıyla yapılan dua öncesinde bir konuşma yapan Mut Kaymakamı Muammer Köken, "Kanımızdan canımızdan olan insanlara yardım ediyoruz demek çok önemli. Ben belediyemize, oda başkanlarımıza ve bu kampanyaya destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yardım tırımız kısa sürede doldu. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.


Belediye Başkan Vekili Nazmi Perçemli ise, "Kampanyaya destek veren vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Allah bir daha milletimize böyle afetler göstermesin diliyoruz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün yaptığı duanın ardından yardım tırı Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı. - MERSİN

Mersin, Elazığ, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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