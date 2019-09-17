Haydi Rıza bir altın daha

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda mindere çıkan Kayaalp, finale yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Kayaalp, bugün yapacağı altın madalya maçını kazanırsa, 'grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk



Türk güreşçi' unvanını alacak. rıza Kayaalp, turnuvada sırasıyla Küba asıllı Şilili yasmano Acosta Fernandez ve Çinli Lingzhe meng'i aynı sonuçla 4-0, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard popp'u 4-1 yenerek finale yükseldi. iLDEM BRONZ ALDI Güreşçimiz bugün finalde Kübalı Oscar pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.



Dün repesaj maçlarına çıkan 97 kilo sporcumuz Cenk ildem, Fin matti Elias Kuosmanen'i 3-2 ve İranlı m. Abdollah Saravi'yi 7-5 yendikten sonra üçüncülük maçında Gürcü Giorgia melia'yı 4-1 mağlup ederek bronz madalya aldı. Dünya şampiyonalarındaki üçüncü bronz madalyasını kazanan ildem, Tokyo 2020 Olimpiyatları vizesini de elde etti. Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda dün mindere çıkan diğer Türk sporcular 60 kiloda Kerem Kamal ve 77 kiloda Fatih Cengiz ise elendi.