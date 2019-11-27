Son Dakika Haberleri: "Haydi Sahaya" projesiyle Ankara'da 15 basketbol sahası açıldı
Son Dakika Güncel 'Haydi Sahaya' projesiyle Ankara'da 15 basketbol sahası açıldı - Son Dakika

"Haydi Sahaya" projesiyle Ankara'da 15 basketbol sahası açıldı

7 saat önce

Ankara'da, "Haydi Sahaya" projesi kapsamında 15 basketbol sahası hizmete sunuldu.

Ankara'da, "Haydi Sahaya" projesi kapsamında 15 basketbol sahası hizmete sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzalanan iş birliği protokolünün ardından basketbol kültürünün ülkenin her yerine yayılmasını sağlamak ve sporun ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, Ankara'da yeni sahalar açıldı.

Öğrenciler, Ahmet Yesevi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi, Faik Erbağı, Hacı Bayram, Kardelen, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip, Osmangazi, Rotary Yeşiltepe, Şehit Piyade Er Murat Eroğlu, Tandoğan Şehit Celalettin İbiş, Tandoğan Şehit Mucip Arıgan, Türkerler, Vehbi Dinçerler, Yuvuz Sultan Selim Ortaokulları ile Ulviye Fenmen İlkokulu'ndaki basketbol sahalarından faydalanabilecek.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Haydi Sahaya" projesi, Türkiye'nin her kentinde ihtiyaç sahibi mahalleler ile okullara ulaşarak çocukları pota ve topla buluşturmayı, ülke genelinde sportif bilinci artırmayı amaçlıyor.

Haydi Sahaya projesiyle Ankara'da 15 basketbol sahası açıldı

basketbol, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:15 Kaynak: AA
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